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Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда — 6,66%
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Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда — 6,66% 

Прайм 22 часа назад
Фото: Прайм
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта резко снизилась, до исторически самого низкого показателя в 6,66% против 6,91% в третьей декаде февраля, следует из материалов Банка России.
Это рекордно низкий показатель за все время расчета ставки, который ведется с 2009 года. До этого самая низкая ставка была зафиксирована во второй и третьей декадах февраля этого года — 6,91%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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