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Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков упала до 6,66%
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Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков упала до 6,66% 

Rambler News Service 22 часа назад
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц по итогам первой декады марта опустилась до нового минимума в 6,659%, следует из материалов Центробанка.
В третьей декаде февраля 2018 года показатель составлял 6,91%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
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