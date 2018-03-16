Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков упала до 6,66% 

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц по итогам первой декады марта опустилась до нового минимума в 6,659%, следует из материалов Центробанка.
В третьей декаде февраля 2018 года показатель составлял 6,91%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.