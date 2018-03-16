Инвестор направил около 2,5 млрд рублей в модернизацию бумажно-картонной фабрики под Тулой

"Тульская область — очень яркий, динамично развивающийся регион, благодаря губернатору и команде, которая здесь работает. Сегодня мы видим одно из крупнейших производств в России", — сказал Евтухов.

По информации финансовой дирекции фабрики, объем инвестиций в модернизацию со стороны группы компании «СФТ Групп» составил 2,5 млрд рублей. Еще около 1,5 млрд рублей планируется направить на строительство завода по производству гофрокартона, что позволит создать 300 рабочих мест.

По словам губернатора Алексея Дюмина, развитие производства укрепит социально-экономическое положение моногорода Алексина.

"Сегодняшнее событие — закономерный результат нашего сотрудничества. Благодаря новому производству создаются дополнительные высокопроизводительные рабочие места, что для Алексина как моногорода имеет особое значение", — отметил он.

Как сообщалось, инвестиционное соглашение между губернатором Алексеем Дюминым и председателем наблюдательного совета группа компаний «СФТ Групп» Анатолием Штейнбергом было подписано в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ предусматривает реконструкцию производственной линии по выпуску картона и бумаги для полиграфической и упаковочной отрасли.

Алексинская фабрика появилась в 1962 году, специализируется на производстве картона коробочной марки. В начале 2005 года предприятие вошло в состав вертикально интегрированного холдинга «СФТ Групп».

На производстве провели ряд мероприятий по восстановлению оборудования, технологии, зданий и сооружений, набрали новый персонал, разработали новые виды продукции.

Освоен рынок сбыта на всей европейской части России, а также в странах СНГ.