Бывший «Дальспецстрой» выплатил сотрудникам с начала года 130 млн руб. долгов по зарплате

ХАБАРОВСК . 16 марта. / ТАСС /. ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой" ) перечислило своим сотрудникам с начала 2018 года 128,6 млн рублей в счет долгов по заработной плате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Следствие сообщало ранее, что ГВСУ №6 задолжало своим сотрудникам более 203,5 млн рублей, что составляет 80% от общей суммы долгов по зарплате в Хабаровском крае

"Задолженность по выплате заработной платы сотрудникам предприятия составляет порядка 177 млн рублей. Тем не менее, за последние 10 месяцев работникам выплачено более 1,3 млрд рублей, в том числе с начала января 2018 года перечислено 128,6 млн рублей в счет долгов по заработной плате", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что сумму выплатили за счет взысканий с подрядных организаций, а также за счет денег за оказанные предприятием услуги.