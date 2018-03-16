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Бывший «Дальспецстрой» выплатил сотрудникам с начала года 130 млн руб. долгов по зарплате
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Бывший «Дальспецстрой» выплатил сотрудникам с начала года 130 млн руб. долгов по зарплате 

ТАСС 22 часа назад
ХАБАРОВСК. 16 марта. /ТАСС/. ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой") перечислило своим сотрудникам с начала 2018 года 128,6 млн рублей в счет долгов по заработной плате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
Следствие сообщало ранее, что ГВСУ №6 задолжало своим сотрудникам более 203,5 млн рублей, что составляет 80% от общей суммы долгов по зарплате в Хабаровском крае.
"Задолженность по выплате заработной платы сотрудникам предприятия составляет порядка 177 млн рублей. Тем не менее, за последние 10 месяцев работникам выплачено более 1,3 млрд рублей, в том числе с начала января 2018 года перечислено 128,6 млн рублей в счет долгов по заработной плате", — сказал сотрудник пресс-службы.
Он пояснил, что сумму выплатили за счет взысканий с подрядных организаций, а также за счет денег за оказанные предприятием услуги.
Стройпредприятие «Дальспецстрой» при Спецстрое России было переименовано в ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Находится в подчинении Минобороны России. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. На ГВСУ №6 введена процедура внешнего управления.
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