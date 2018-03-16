МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал газопровод «Северный поток —2».
Выступая на международной конференции в Варшаве, украинский политик назвал газопровод «антиукраинским» и «антиевропейским» проектом. Он также выразил возмущение тем, что в Европе находятся сторонники строительства «Северного потока — 2».
"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского союза? Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?" — цитирует Яценюка сайт партии «Народный фронт», которую возглавляет политик.
"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен", — подчеркнул Яценюк, выразив надежду, что ЕС и Еврокомиссия примут «правильное решение».
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».
Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.