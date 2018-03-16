Ещё
Совет директоров «Россетей» до июля рассмотрит изменения в программу инновационного развития
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совет директоров «Россетей» до июля рассмотрит изменения в программу инновационного развития 

Rambler News Service 23 часа назад
Совет директоров «Россетей» поручил менеджменту компании до 1 июля внести изменения в программу инновационного развития компании и представить ее совету диреткоров, говорится в сообщении «Россетей».
Как отмечает компания, в рамках заседания совета директоров под руководством министра энергетики РФ Александра Новака глава «Россетей» Павел Ливинский представил ключевые технологии и инновационные решения, которые в ближайшие годы лягут в основу нового уровня эффективности электросетевого комплекса и подходов к управлению сетями России. Доклад Ливинского развивает концепцию цифровизации электросетей, которая ранее была предложена компанией в качестве основы новой стратегии развития холдинга до 2030 года.
«Совет директоров принял к сведению доклад Павла Ливинского и поручил руководству «Россетей» с учетом озвученных предложений внести соответствующие изменения в программу инновационного развития компании и представить ее совету до 1 июля 2018 года», — отмечает компания.
Как ранее сообщало RNS, «Россети» [оценивают] (https://rns.online/energy/Rosseti-otsenivayut-stoimost-programmi-tsifrovizatsii-elektrosetei-v-13-trln-rublei-2018-02-15/) стоимость программы цифровизации электросетей РФ до 2030 года в 1,3 трлн рублей.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» пообещал не конфисковывать транзитный газ в счет взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков осталась на уровне 6,91%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ336
В Госдуме оценили заявление Порошенко61
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля736
Украина пожаловалась в ООН174
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение