Совет директоров «Россетей» до июля рассмотрит изменения в программу инновационного развития

Совет директоров «Россетей» поручил менеджменту компании до 1 июля внести изменения в программу инновационного развития компании и представить ее совету диреткоров, говорится в сообщении «Россетей».

Как отмечает компания, в рамках заседания совета директоров под руководством министра энергетики РФ Александра Новака глава «Россетей» Павел Ливинский представил ключевые технологии и инновационные решения, которые в ближайшие годы лягут в основу нового уровня эффективности электросетевого комплекса и подходов к управлению сетями России. Доклад Ливинского развивает концепцию цифровизации электросетей, которая ранее была предложена компанией в качестве основы новой стратегии развития холдинга до 2030 года.

«Совет директоров принял к сведению доклад Павла Ливинского и поручил руководству «Россетей» с учетом озвученных предложений внести соответствующие изменения в программу инновационного развития компании и представить ее совету до 1 июля 2018 года», — отмечает компания.

Как ранее сообщало RNS, «Россети» [оценивают] (https://rns.online/energy/Rosseti-otsenivayut-stoimost-programmi-tsifrovizatsii-elektrosetei-v-13-trln-rublei-2018-02-15/) стоимость программы цифровизации электросетей РФ до 2030 года в 1,3 трлн рублей.