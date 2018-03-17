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«Ростех» заказал оборудование для мусорозаводов на 20 млрд рублей
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«Ростех» заказал оборудование для мусорозаводов на 20 млрд рублей 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Ростех заказал у корпорации «Атомэнергомаш» (группа компаний "Росатома") оборудование для четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области​ на 20 млрд руб. Об этом говорится в заявлении «Ростеха», поступившем в РБК.
Контракт подписала структура «Ростеха» — «РТ-Инвест». Эта компания строит пять мусороперерабатывающих заводов: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Новые предприятия также будут генерировать электроэнергию.
"Договор предусматривает производство, поставку и установку 12 ед. котельного оборудования уже начато изготовление пароперегревателей, экономайзеров и другого оборудования, входящего в состав котельной установки. Согласно условиям сделки, отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 годах", — сказано в сообщении.
Мусоросжигательные заводы «Ростех» намерен построить по крупному инвестконтракту в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском, Воскресенском районах. Решение об их строительстве было принято после закрытия полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, куда свозили четверть всего московского мусора. Ситуация была вынесена на федеральный уровень, проблему со свалкой отметил в июне 2017 года президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Как сообщали источники РБК, ситуация с полигоном «Кучино» была специально вынесена на федеральный уровень, чтобы представить строительство мусоросжигательных заводов как альтернативу полигонам. «Если смотреть концептуально, то очевидно, выступление Путина было в поддержку заводов „Ростеха“, — говорил лидер партии „Альянс Зеленых“ Александр Закондырин.
При этом в разговоре с РБК ​структура „Ростеха“ „РТ-Инвест“ не усмотрела связи истории с балашихинским полигоном и строительством мусоросжигательных заводов. „Решение о закрытии полигона принято в интересах людей, которые проживают на этой территории. Со строительством заводов это никак не связано“, — поясняла помощник гендиректора „РТ-Инвест“ Екатерина Мальцева.
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