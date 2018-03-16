ФАС не получала ходатайства Japan Tobacco о покупке «Донского табака»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала ходатайства компании Japan Tobacco о покупке производителя сигарет «Донской табак», сообщили RNS в пресс-службе ФАС.

«Еще не поступало», — сказали RNS в пресс-службе.

Ранее табачная компания Japan Tobacco объявила о достижении договоренностей о покупке российского производителя табачных изделий «Донской табак». Отмечалось, что сумма сделки составляет около 90 млрд рублей ($1,6 млрд).

В Japan Tobacco ожидают, что сделка будет завершена к началу третьего квартала 2018 финансового года после получения разрешения регулирующих органов.