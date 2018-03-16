Основатель «Копейки» ведет переговоры об инвестициях в «Юлмарт» на фоне проблем компании

Собеседники издания рассказали, что основатель «Копейки» ведет переговоры с акционерами ритейлера Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером. При этом по словам Самонова, «о деталях сделки пока говорить преждевременно».

В феврале Костыгин отмечал, что готов привлечь инвестора, при этом он сам и Мейер планировали остаться основными владельцами интернет-холдинга. В настоящее время Косыгин отказался дать изданию комментарий.

Костыгину принадлежит 31,6% материнской компании «Юлмарта» — Ulmart Holding Limited, Мейеру — 29,9%, еще 38,5% — фонду Donna Union Foundation, бенефициаром которого является предприниматель Михаил Васинкевич

В 2015 году «Юлмарт» был крупнейшим российским интернет-ретейлером с оборотом 62,7 млрд рублей, но в 2016 году из-за корпоративного конфликта между акционерами потерял лидерство. По итогам 2017 года продажи «Юлмарта» составили около 30 млрд руб.

В декабре 2017 года в СМИ появились сообщения о массовых кадровых сокращениях в «Юлмарте». Тогда в компании подтвердил увольнение части сотрудников, связав это с оптимизацией процессов, однако подчеркнули, что магазин продолжит работу в 2018 году.