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Совкомбанк подал заявку в ФАС на консолидацию 100% Росевробанка
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Совкомбанк подал заявку в ФАС на консолидацию 100% Росевробанка 

Rambler News Service 23 часа назад
Совкомбанк подал заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на консолидацию 100% Росевробанка, следует из ответа ФАС на запрос RNS. Доля, указанная в заявке, не совпадает с долей, о которой ранее говорилось в сообщении двух банков.
«В ФАС России 14 марта 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ПАО «Совкомбанк» 54,67% голосующих акций АКБ «Росевробанк»», — сказал RNS представитель ФАС.
В настоящий момент Совкомбанк владеет 45,34% Росевробанка. В сообщении от 13 марта он заявлял, что намерен выкупить «не менее 35%» в Росевробанке.
Доля, указанная в заявке ФАС, превышает заявленную ранее долю из-за того, что конечный пакет акций Росевробанка, который будет приобретен Совкомбанком, будет зависеть от итогов переговоров по выкупу акций у оставшихся акционеров Росевробанка, пояснил источник RNS, близкий к сторонам сделки.
«Согласование Федеральной антимонопольной службы будет получено к моменту перехода прав на акции. Мы планируем завершить приобретение новых акций в апреле 2018 года», — передал RNS через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
13 марта кредитные организации сообщили, что их акционеры договорились о слиянии банков. «Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала», — говорилось в совместном сообщении банков.
До конца 2018 года банки продолжат работу без существенных организационных изменений. В рамках слияния председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство.
Как сообщал источник RNS, Росевробанк был оценен почти в один капитал в рамках сделки по слиянию с Совкомбанком.
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