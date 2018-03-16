Deutsche Bank увеличил бонусы на $2,7 млрд

Чистый убыток Deutsche Bank в 2017 году оказался крупнее, чем сообщалось ранее, однако банк принял решение повысить бонусы сотрудникам примерно до 2,2 млрд евро ($2,7 млрд) после сильного сокращения в 2016 году.

В Deutsche Bank сообщили, что общий бонусный фонд прошлого года находится на одном уровне с 2015 годом, в 2016 году он оценивался в 500 млн евро. Банк заявил, что увеличение ознаменовало собой возвращение "более нормальной системе" бонусов.

"В интересах банка мы не смогли повторить наше предыдущее решение не выплачивать индивидуальную переменную компенсацию большинству наших топовых сотрудников в 2016 году", — сказал он, сославшись на необходимость инвестировать в персонал. В письме к акционерам главный исполнительный директор Джон Крайан защитил возврат к нормальной системе бонусов, признав решение спорным, учитывая годовой убыток.

Однако правление откажется от бонусов третий год подряд после трех лет убытков, сказал Крайан, чья зарплата также сократилась до 3,4 млн евро, говорится в сообщении банка. В 2016 году его зарплата составила 3,8 млн евро.

Deutsche Bank предложил дивиденды в размере 0,11 евро на акцию по сравнению с 0,19 евро на акцию за 2015 и 2016 годы.