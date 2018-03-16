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Deutsche Bank увеличил бонусы на $2,7 млрд
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Deutsche Bank увеличил бонусы на $2,7 млрд 

Вести Экономика 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чистый убыток Deutsche Bank в 2017 году оказался крупнее, чем сообщалось ранее, однако банк принял решение повысить бонусы сотрудникам примерно до 2,2 млрд евро ($2,7 млрд) после сильного сокращения в 2016 году.
В Deutsche Bank сообщили, что общий бонусный фонд прошлого года находится на одном уровне с 2015 годом, в 2016 году он оценивался в 500 млн евро. Банк заявил, что увеличение ознаменовало собой возвращение "более нормальной системе" бонусов.
В письме к акционерам главный исполнительный директор Джон Крайан защитил возврат к нормальной системе бонусов, признав решение спорным, учитывая годовой убыток.
"В интересах банка мы не смогли повторить наше предыдущее решение не выплачивать индивидуальную переменную компенсацию большинству наших топовых сотрудников в 2016 году", — сказал он, сославшись на необходимость инвестировать в персонал.
Однако правление откажется от бонусов третий год подряд после трех лет убытков, сказал Крайан, чья зарплата также сократилась до 3,4 млн евро, говорится в сообщении банка. В 2016 году его зарплата составила 3,8 млн евро.
Deutsche Bank предложил дивиденды в размере 0,11 евро на акцию по сравнению с 0,19 евро на акцию за 2015 и 2016 годы.
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