Россия продолжит скупать американский госдолг, считает эксперт

Сергей Хестанов. Сокращение российских инвестиций в американский госдолг — временное явление и никак не связано с политикой. В перспективе вложения России в облигации США могут только вырасти, заявил «Экономике Сегодня» доцент РАНХиГС

Российские вложения в американские ценные бумаги по итогам января сократились до 96,9 миллиарда долларов, в декабре 2017 года сумма составляла 102,2 миллиарда долларов. Россия занимает 16-е место по инвестициям в облигации правительства США.

По словам Хестанова, изменения в инвестициях носят технический характер. «Это немного по отношению к российским международным резервам (которые составляют сегодня свыше 350 миллиардов долларов), и тем более это мало по отношению к объёму американских государственных бумаг», — пояснил он.

Аналитик предположил, что сокращение российских инвестиций в гособлигации США может быть связано с окончанием срока траншей некоторых бумаг. Российские монетарные власти подходят к таким вложениям портфельно. Американские ценные бумаги интересны в соотношении риск-доходность. «У них очень высокий риск и для валютных бумаг довольно привлекательная доходность», — сказал эксперт.

По его мнению, сильных подвижек в политике российских инвестиций в сторону снижения ждать не стоит. Показатели за месяц не позволяют в полной мере оценить динамику, так как на них могут влиять случайные факторы.

«А если говорить о временном горизонте в год, эти наши инвестиции могут даже «потихоньку» подрастать вслед за общим ростом международных резервов», — считает Хестанов.

Эксперт отметил, что вложения в ценные бумаги США — пример исключительно экономических решений. Он также отметил, что других бумаг с такой же степенью надёжности «просто не существует».