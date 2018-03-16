В Кремле рассказали о способе для России сэкономить миллиарды рублей в капстроительстве

Россия может сэкономить десятки миллиардов рублей в области капитального строительства для исполнения поручений Президента РФ по итогам Послания Федеральному Собранию, заявил помощник главы государства Андрей Белоусов «Относительно сокращения бюджетных расходов в сфере капитального строительства — это большая сфера, порядка 600 миллиардов рублей ежегодно, там тоже мы можем сэкономить где-то десятки миллиардов рублей как минимум за счёт укрупнения субсидий», —цитирует РИА «Новости» чиновника. Президент России Владимир Путин 1 марта огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. Российский лидер высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. Днём в пятницу пресс-служба главы государства сообщила, что президент утвердил перечень поручений по реализации Послания.