ФАС заявила о взаимопонимании с Bayer в сделке компании с Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к взаимопониманию в переговорах с руководством немецкого концерна Bayer в рамках его слияния с американской Monsanto. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов

«Это сделка не про морковку и не про капусту брокколи. Это сделка про big data, про платформенные решения, про комплексные решения в области точного земледелия, это сделка про технологии ускоренной селекции», — отметил представитель службы. По его словам, именно здесь возникает риск усиления рыночной власти при объединении бизнесов двух компаний, а не в продажах средств защиты растений, химикатов и семян.

Еврокомиссии, Заместитель руководителя антимонопольного ведомства напомнил, что ФАС — не единственный регулятор, выдвинувший компаниям свои условия при согласовании сделки. По его словам, обсуждение продолжается в Индии министерстве юстиции США . «Страны, согласовавшие сделку, например, Китай , выдвинули компании Байер ряд серьезных условий. Поэтому мы с коллегами разных стран идем одним путем. И спасибо, что компании (Bayer и Monsanto) разрешили нам этот международный обмен информацией», — добавил Цыганов.

В то же время российский регулятор «пришел к взаимопониманию с руководством Bayer», говорит он. «И мы видим, что именно с этой точки зрения рассматривают эту сделку конкурентные ведомства в подавляющем большинстве других юрисдикций», — заключил представитель ведомства.

Bayer договорилась о покупке Monsanto еще в 2015 году. Сумма сделки может составить $66 млрд Еврокомиссия еще не вынесла решение по сделке, отложив крайний срок рассмотрения до 5 апреля. 13 февраля Bayer обратился в суд с иском против ФАС из-за условий по сделке с Monsanto. Немецкий концерн не захотел передавать российским компаниям технологии в области селекции и предоставить им доступ к базам данных в области цифрового земледелия, как того требовал российский регулятор.