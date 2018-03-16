Красноярский край получит 2 млрд руб. на модернизацию рулежной дорожки в аэропорту

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Максиму Соколову включить в государственную программу «Развитие транспортной системы России» и профинансировать проект удлинения магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта.

"Это около двух миллиардов рублей. Это позволит существенно увеличить пропускную способность взлетно-посадочной полосы", — заявил Усс.