Суд перенес рассмотрение иска АФК «Система» к «Роснефти» на 330,45 млрд рублей

«Роснефти» и Арбитражный суд Москвы перенес с 5 апреля на 20 марта 2018 года рассмотрение иска АФК «Система» «Башнефти» на сумму 330,449 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Перенос заседания связан с совместным ходатайством сторон об ускорении рассмотрения дела.

«Удовлетворить заявление АФК «Система», НК «Роснефть», АНК «Башнефть» об ускорении рассмотрения дела… Отложить предварительное судебное заседание на 20 марта 2018 года», — говорится в определении председателя Арбитражного суда Москвы Николая Новикова

Ранее официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил RNS, что корпорация [подала] (https://rns.online/energy/aFK-Sistema-podala-v-sud-zayavlenie-ob-otkaze-ot-iska-k-Rosnefti-na-3304-mlrd-rublei-2018-03-16/) в арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к «Роснефти» и «Башнефти». Он также добавил, что стороны подали совместное ходатайство об ускорении рассмотрения дела.

АФК «Система» [подала] (https://rns.online/energy/aFK-Sistema-podala-isk-k-Rosnefti-i-Bashnefti-na-33045-mlrd-rublei-2017-12-08/) иск в Арбитражный суд города Москвы к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба в размере 330,449 млрд рублей в декабре 2017 года. «Система» заявляла, что в течение 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» предпринимали «заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения и разрушения корпоративной стоимости АФК „Система“, доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам».

Изначально, 2 мая 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» и «Система-Инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позднее объем исковых требований был увеличен до 170,6 млрд рублей. Затем к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан . 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», взыскав с компании 136,27 млрд рублей.

7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» заявили о новом иске к АФК «Система» и «Системе-Инвест» — компании требовали взыскать со структур АФК 131,64 млрд рублей. Сумма иска, как следовало из сообщения «Роснефти», соответствует сумме дивидендов, полученных от владения «Башнефтью» за период с 2009 по 2014 годы.

22 декабря «Роснефть» и «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система», в рамках которого АФК обязалась выплатить 100 млрд рублей истцам.