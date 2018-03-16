Ducati завершила 2017 год на мажорной ноте 

Именитый итальянский производитель высококлассных мотоциклов компания Ducati завершила 2017 год на позитивной ноте.
По итогам 2017 года клиентам компании по всему миру был поставлен 55 871 мотоцикл — на 0,8% больше, чем годом ранее. Вообще, рост числа реализованных мотоциклов наблюдается у «Дукати» уже восьмой год подряд.
Позитивные цифры роста по итогам 2017 года Ducati показала несмотря на то, что в целом на глобальном рынке мотоциклов с объемом мотора более 500 сс в 2017 году наблюдался не рост, а спад — на 3,5%.
Оборот итальянской компании к концу 2017 года составил 736 миллионов евро. В целом за последние 5 лет продажи выросли примерно на 30%.
Операционная прибыль Ducati за 2017 год составила 51 миллион евро, не изменившись по сравнению с 2016 годом.
"Достигнутый результат подтверждает правильность избранной нами стратегии инвестирования в новые продукты", — заявил глава Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали. Финансовые результаты были представлены во время ежегодной пресс-конференции Audi AG в Ингольштадте. Напомним, немецкий автомобильный концерт сейчас продолжает контролировать итальянскую компанию, несмотря на упорно циркулирующие по рынку слухи о намерении концерна Volkswagen AG продать непрофильный мотоциклетный актив.
На данный момент в Ducati работает 1 570 сотрудников. Сеть продаж Ducati насчитывает 780 дилеров в более чем 90 странах.