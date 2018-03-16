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Ducati завершила 2017 год на мажорной ноте
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Ducati завершила 2017 год на мажорной ноте 

Motonews.ru 16 марта 2018
Фото: Motonews.ru
Именитый итальянский производитель высококлассных мотоциклов компания Ducati завершила 2017 год на позитивной ноте.
По итогам 2017 года клиентам компании по всему миру был поставлен 55 871 мотоцикл — на 0,8% больше, чем годом ранее. Вообще, рост числа реализованных мотоциклов наблюдается у «Дукати» уже восьмой год подряд.
Позитивные цифры роста по итогам 2017 года Ducati показала несмотря на то, что в целом на глобальном рынке мотоциклов с объемом мотора более 500 сс в 2017 году наблюдался не рост, а спад — на 3,5%.
Оборот итальянской компании к концу 2017 года составил 736 миллионов евро. В целом за последние 5 лет продажи выросли примерно на 30%.
Операционная прибыль Ducati за 2017 год составила 51 миллион евро, не изменившись по сравнению с 2016 годом.
"Достигнутый результат подтверждает правильность избранной нами стратегии инвестирования в новые продукты", — заявил глава Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали. Финансовые результаты были представлены во время ежегодной пресс-конференции Audi AG в Ингольштадте. Напомним, немецкий автомобильный концерт сейчас продолжает контролировать итальянскую компанию, несмотря на упорно циркулирующие по рынку слухи о намерении концерна Volkswagen AG продать непрофильный мотоциклетный актив.
На данный момент в Ducati работает 1 570 сотрудников. Сеть продаж Ducati насчитывает 780 дилеров в более чем 90 странах.
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