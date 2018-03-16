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Apple остановила производство iPhone
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Apple остановила производство iPhone 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Компания Apple приостановила производство iPhone 8 Plus на заводе в Куньшане (Китай) на две недели. Причина заключается в том, что поставщик Wistron, занимающийся сборкой устройств, вероятно, использовал несертифицированные комплектующие. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на тайваньскую газету Commercial Times.
Как пишет издание, Wistron оштрафовала несколько высокопоставленных руководителей в попытке вернуть доверие Apple. В то же время поставщик отрицает, что производство смартфонов было остановлено до выяснения обстоятельств. Однако на фоне слухов акции Wistron снизились в цене на пять процентов.
При этом пока не ясно, попадут ли смартфоны с поддельными гидроизоляционными компонентами на прилавки магазинов и сколько их.
Wistron производит лишь около 20 процентов iPhone 8 Plus, еще 80 процентов приходятся на долю конкурирующего поставщика Foxconn. При этом компания инвестировала 157 миллионов долларов в строительство нового завода в Бангалоре (Индия), где планируется выпускать iPhone SE и, возможно, iPhone 6s. На данный момент Wistron среди поставщиков Apple занимает лидирующую позицию на индийском рынке.
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