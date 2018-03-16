Чистая прибыль Tiffany & Co за 2017-2018 финансовый год снизилась на 17%

Чистая прибыль ювелирной компании Tiffany & Co. по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 января, снизилась в годовом выражении на 17%, до 370,1 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,96 доллара против 3,55 долларов годом ранее. Чистый объем продаж вырос при этом на 4,2%, составив 4,17 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала 2017-2018 финансового года составила 61,9 миллиона долларов, сократившись за год в 2,6 раза. Чистая разводненная прибыль на акцию за квартал составила 0,5 доллара, тогда как годом ранее показатель составлял 1,26 доллара. Аналитики ожидали показателя на уровне в 1,64 доллара за акцию. Чистый объем продаж по итогам квартала составил 1,334 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 8,5%.

Рост выручки компания объясняет ростом продаж в большинстве регионов, а снижение чистой прибыли, согласно релизу, связано с выплатой в 146,2 миллиона долларов, или 1,17 доллара от разводненной прибыли на акцию, связанной с принятием в США налоговой реформы в конце прошлого года. Без учета этой и дополнительных выплат чистая прибыль составила 516,3 миллиона долларов за год, а разводненная прибыль на акцию за год — 4,13 доллара. Прибыль на акцию за квартал составила, таким образом, 1,67 доллара, что выше прогнозов аналитиков.

"Мы довольны, что по завершении года достигли заметного роста продаж, как по регионам, так и среди нашей товарной линейки", — заявил гендиректор компании Алессандро Больёло (Alessandro Bogliolo), слова которого приводятся в релизе. В следующем финансовом году компания ожидает роста мировых продаж на 4-6%, а разводненную прибыль на акцию в диапазоне 4,25-4,45 доллара