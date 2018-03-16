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Группа CARCADE в 2017 году увеличила чистую прибыль в два раза по МСФО
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Группа CARCADE в 2017 году увеличила чистую прибыль в два раза по МСФО 

Банки.ру 16 марта 2018
Чистая прибыль финансовой группы CARCADE по итогам 2017 года составила 140,325 млн рублей по МСФО, увеличившись в два разапо сравнению с 2016 годом. Финансовый доход CARCADE по лизингу за отчетный период — 2,061 млрд рублей, чистые финансовые доходы — 884,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания финансировала приобретение в лизинг преимущественно автотранспорта зарубежного производства, как наиболее ликвидного предмета лизинга — данная категория активов заняла более 82% в чистых инвестициях в лизинг. Показатель практически не изменился по сравнению в аналогичными данными 2016 года… Лизингополучателями, чаще всего пользующимися услугами CARCADE, стали компании и предприниматели, специализирующиеся на торговле — 32% клиентов. Выросла по отношению к предыдущему году доля клиентов, представляющих услуги и производство, что говорит об активизации компаний МСБ различной специализации в связи с наблюдающимися тенденциями экономического оживления», — говорится в релизе.
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