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В Думе объяснили, как российские банки придут в Крым в обход санкций
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В Думе объяснили, как российские банки придут в Крым в обход санкций 

Ридус 16 марта 2018
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Крыму в ближайшее время сможет работать любой российский банк, не опасаясь санкций, сообщает ФАН.
«Крупные банки, такие как „ВТБ-24“ и Сбербанк, не работают в Крыму», — отметил депутат.
«Теперь же, после того как завершится создание биометрической системы, любой гражданин сможет один раз оставить свои данные в системе, и через те банки, которые работают в Крыму, получить доступ к любым российским кредитным организациям, в том числе и к самым крупным, — приводит агентство слова Аксакова.
Депутат добавил, что в скором времени жители полуострова смогут пользоваться всеми банковскими услугами, которые ранее им были недоступны.
В декабре прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия, только с использованием биометрических паспортов и данных, загруженных на портал «Госуслуги». Предполагается, что закон вступит в силу летом 2018 года.
Причем, чтобы внести биометрические данные в систему, не придется выезжать с полуострова. По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, Центробанк совместно с ФСБ разрабатывает специальное мобильное приложение для удаленной идентификации клиентов кредитных организаций.
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