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Судебные приставы взыскали более 19 млрд рублей в Свердловской области в 2017 году
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Судебные приставы взыскали более 19 млрд рублей в Свердловской области в 2017 году 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ЕАН
Управление ФССП России по Свердловской области взыскало более 19 млрд рублей по исполнительным местам в 2017 году, сообщает kp.ru. На рассмотрении находилось 2,24 млн исполнительных производств различных категорий.
336 млн взыскали с алиментщиков, свыше 2 млрд жители региона заплатили за долги в сфере ЖКХ. Судебные приставы также арестовали имущество на сумму более 5 млрд рублей.
«Благодаря деятельности судебных приставов 1 393 жителя Свердловской области обрели жилье, из них исполнены 1 202 судебных решения в пользу детей-сирот», — заявили в пресс-службе УФССП по региону.
По требованиям надзорных органов приостановлена деятельность 144 предприятий и организаций.
Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2017 году стали чаще заводить уголовные дела за неуплату алиментов.
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