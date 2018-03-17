Судебные приставы взыскали более 19 млрд рублей в Свердловской области в 2017 году

Управление ФССП России по Свердловской области взыскало более 19 млрд рублей по исполнительным местам в 2017 году, сообщает kp.ru . На рассмотрении находилось 2,24 млн исполнительных производств различных категорий.

336 млн взыскали с алиментщиков, свыше 2 млрд жители региона заплатили за долги в сфере ЖКХ. Судебные приставы также арестовали имущество на сумму более 5 млрд рублей.

«Благодаря деятельности судебных приставов 1 393 жителя Свердловской области обрели жилье, из них исполнены 1 202 судебных решения в пользу детей-сирот», — заявили в пресс-службе УФССП по региону.

По требованиям надзорных органов приостановлена деятельность 144 предприятий и организаций.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2017 году стали чаще заводить уголовные дела за неуплату алиментов.