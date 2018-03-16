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Греческая Energean в ходе IPO собрала $460 млн на добычу израильского газа
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Греческая Energean в ходе IPO собрала $460 млн на добычу израильского газа 

Прайм 16 марта 2018
Греческая нефтегазовая компания Energean Oil&Gas провела листинг 47,5% акций компании на Лондонской фондовой бирже по цене 4,55 евро за бумагу, собрав 330 миллионов евро (460 миллионов долларов), сообщила компания.
Средства пойдут на разработку двух газовых месторождений на израильским шельфе Средиземного моря «Кариш» и «Танин», добавляет компания. Размещение дает Energean рыночную капитализацию в 695 миллионов евро (около миллиарда долларов).
Ввести в эксплуатацию «Кариш» и «Танин», чьи запасы оцениваются в 68 миллиардов кубометров газа, компания рассчитывает в 2021 году. Помимо израильского шельфа, она работает у берегов Греции, Египта и Черногории.
В середине января Energean также получила от министерства энергетики Израиля лицензии на разведку пяти участков Средиземного моря в исключительной экономической зоне Израиля рядом с месторождениями «Кариш» и «Танин».
У компании подписаны контракты с британской TechnipFMC на поставку газа в объеме 4 миллиарда кубометров в год. При этом доступные запасы газа Energean оцениваются примерно в 169,9 миллиона кубометров газа, а нефти — в 50 миллионов баррелей нефти в основном с морских месторождений в Греции, как сообщает агентство Рейтер. В 2017 года компания добывала в совокупности со всех своих греческих месторождений 2,8 тысячи баррелей нефти в день, добавляет агентство.
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