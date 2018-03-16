ASE планирует к 2020 году увеличить портфель заказов в 1,3 раза — до $ 121,5 млрд

Портфель заказов ASE за последние восемь лет увеличился более чем в пять раз. «В 2009 году в нашем портфеле было $ 17 млрд, сегодня (в 2017 году — прим. ред.) — $ 96,5 млрд, и в 2020 году планируется уже $ 121,5 млрд», — рассказал Лимаренко.

Выручка ASE за 2017 год составила 175,2 млрд рублей.

Старший вице-президент по коммерции АО ИК «АСЭ» Андрей Медведев в свою очередь рассказал Бабичу, что за период 2014–2017 годов ASE заключила с предприятиями Приволжского федерального округа договоры поставки оборудования на общую сумму 30,3 млрд рублей (с НДС).

Программа закупок инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» в разрезе зарубежных станций на 2018–2020 годы оценивается в 842 млрд рублей, проектная потребность — 86,91 млрд рублей.