Портфель заказов ASE за последние восемь лет увеличился более чем в пять раз. «В 2009 году в нашем портфеле было $ 17 млрд, сегодня (в 2017 году — прим. ред.) — $ 96,5 млрд, и в 2020 году планируется уже $ 121,5 млрд», — рассказал Лимаренко.
Выручка ASE за 2017 год составила 175,2 млрд рублей.
Старший вице-президент по коммерции АО ИК «АСЭ» Андрей Медведев в свою очередь рассказал Бабичу, что за период 2014–2017 годов ASE заключила с предприятиями Приволжского федерального округа договоры поставки оборудования на общую сумму 30,3 млрд рублей (с НДС).
Программа закупок инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» в разрезе зарубежных станций на 2018–2020 годы оценивается в 842 млрд рублей, проектная потребность — 86,91 млрд рублей.
Медведев сообщил также, что для повышения конкурентоспособности в Нижегородской области принято решение о создании на базе компаний-лидеров, таких, как АО «ОКБМ Африкантов», НИИИС имени Ю. Е. Седакова, ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИИЭФ, г. Саров), консорциума для участия в конкурсах. «Семь консорциумов — семь команд, которые будут бороться за 90 млрд рублей, которые можно выиграть», — уточнил Медведев.