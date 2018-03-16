«Русснефть» застраховала риски снижения цен на нефть в банке ВТБ и Промсвязьбанке

«В сентябре 2017 года компания выполнила последующие условия кредитного соглашения в части заключения сделок хеджирования цен на нефть», — говорится в годовом отчете «Русснефти».

В феврале текущего года компания произвела выплаты банку ВТБ и Промсвязьбанку из-за роста цен на нефть в размере примерно 89,9 млн рублей.

«В феврале 2018 года общество оплатило банку ВТБ 17,193 млн рублей и Промсвязьбанку 15,68 млн рублей. Выплаты связаны с тем, что по сделкам хеджирования по одновременной покупке опционов вида «пут» и продажей опционов вида «колл», проведенным в третьем квартале 2017 года, в первом квартале 2018 года у общества наступило обязательство по расчетам по опциону типа «колл» в связи с ростом цен на нефть, а также минимальным изменением курса рубля по отношению к ценам на нефть. Убытки от операций хеджирования за январь 2018 года составили 89,873 млн рублей», — отмечает компания.

«Русснефть» не поясняет при какой цене на нефть и каком курсе рубля могут быть произведены выплаты в пользу компании.