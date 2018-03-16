Возобновляем покрытие «Башнефти», рекомендация — «покупать», — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал»

Мы считаем, что рост акций ограничивается закрытостью Башнефти , низкой ликвидностью бумаг и дополнительными рисками для операционной деятельности после смены собственника. В то же время мы считаем, что компания по-прежнему публикует хорошую финансовую отчетность, а недооцененность ее акций велика с фундаментальной точки зрения. Мы присваиваем рекомендацию «Покупать» обоим видам акций с потенциалом роста 29% для обыкновенных и 27% для привилегированных акций.

Прогнозы

После перехода Башнефти под контроль Роснефти глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что большинство инвестпроектов Башнефти будут сохранены. За основу мы взяли параметры стратегии развития Башнефти, озвученные предыдущим менеджментом, с поправкой на внешние факторы. Тем не менее, если раньше Башнефть активно взаимодействовала с инвестиционным сообществом, и о ее планах было известно, то сейчас мы можем лишь догадываться, что они остались в силе. Мы считаем, что смена контролирующего акционера и полная замена топ-менеджмента повлияла на стратегию развития Башнефти, и поэтому видим риски для операционной деятельности компании.

В частности, это касается переноса сроков ввода новых месторождений Башнефти в угоду более приоритетным с точки зрения Роснефти активов, снижение темпов модернизации НПЗ, так как downstream — далеко не самое сильное место Роснефти, и ее подход может отразиться на НПЗ Башнефти. В дополнение высокие капитальные затраты и контроль над операционными расходами традиционно являются больным местом госкомпаний.

При прогнозировании операционных показателей мы использовали ранее опубликованные планы Башнефти по росту добычи нефти за счет Соровскнефти (ранее Бурнефтегаз) и месторождения им. Требса и Титова. Поскольку компания, как и остальные представители сектора, ограничены соглашением ОПЕК+, мы сдвинули сроки реализации этих проектов на 2 года. Мы ожидаем, что добыча снизится в текущем году на 1%, но будет расти на 3-4% в год в следующие 3 года по мере выхода на проектную мощность указанных выше активов, после чего показатель стабилизируется на отметке 22-22,5 млн т нефти в год.

Дивиденды

Последними дивидендами Башнефти были выплаты по итогам 9 месяцев 2017 г., и от того, как их трактовать, зависит прогноз дивидендов по итогам 2017 г.

Первый сценарий предполагает, что на самом деле — это дивиденды по итогам 2016 г., о переносе выплат которых на конец 2017 г. сообщала Роснефть. В пользу этой версии говорит и то, что сумма выплат по итогам 9 месяцев 2017 г. (26,3 млрд руб.) равна 50% чистой прибыли Башнефти по МСФО за 2016 г. (52,7 млрд руб.) Это означает, что по итогам финрезультатов 2017 г. будет еще одна крупная выплата. Наш прогноз по чистой прибыли Башнефти по итогам 2017 г. составляет 51 млрд руб., поэтому при выплате 50% чистой прибыли по МСФО акционеры компании могут рассчитывать на дивиденды в размере 149,9 руб. на акцию. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность составляет 6,5% и 9,1% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно. Мы считаем этот сценарий наиболее вероятным.

Второй сценарий предполагает, что дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 г. не имеют никакого отношения к дивидендам по итогам 2016 г. В этом случае, по нашим расчетам, дивиденды Башнефти за IV квартал будут близки к нулю, т.к. компания выплатила 60% от чистой прибыли за 9 месяцев, и это примерно равно целевому уровню — 50% чистой прибыли за год.