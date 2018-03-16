В Губкинском университете прошла встреча с представителями газовых компаний

Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество Губкинского университета.

Представители Компаний познакомились со студентами и рассказали о проектах Компаний по развитию в области СПГ. Университет и компания договорились о трудоустройстве студентов при условии успешного окончания ими магистерской программы.