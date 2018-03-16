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В Губкинском университете прошла встреча с представителями газовых компаний
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В Губкинском университете прошла встреча с представителями газовых компаний 

Управа района Гагаринский 23 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Организатором мероприятия выступило студенческое научное общество Губкинского университета.
Представители Компаний познакомились со студентами и рассказали о проектах Компаний по развитию в области СПГ. Университет и компания договорились о трудоустройстве студентов при условии успешного окончания ими магистерской программы.
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