ВТБ впервые зафиксировал снижение оборотов по снятию наличных в 2017 году

Алексей Киричек. «Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах. Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2-3 трлн рублей в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ

По его словам, доля безналичных расчетов превысит 50% уже по итогам 2019 года.

По данным ЦБ, в 2017 году физические лица сняли в банкоматах 25,7 трлн руб., что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Компании сняли на 7% больше, чем в 2016 году — 1,5 трлн руб.