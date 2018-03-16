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ВТБ впервые зафиксировал снижение оборотов по снятию наличных в 2017 году
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ВТБ впервые зафиксировал снижение оборотов по снятию наличных в 2017 году 

Rambler News Service 16 марта 2018
«Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах. Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2-3 трлн рублей в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
По его словам, доля безналичных расчетов превысит 50% уже по итогам 2019 года.
По данным ЦБ, в 2017 году физические лица сняли в банкоматах 25,7 трлн руб., что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Компании сняли на 7% больше, чем в 2016 году — 1,5 трлн руб.
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