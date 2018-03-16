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Минпромторг предложил маркировать и сертифицировать спортивный инвентарь
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Минпромторг предложил маркировать и сертифицировать спортивный инвентарь 

Rambler News Service 16 марта 2018
Министерство промышленности и торговли предложило ввести обязательную сертификацию и маркировку спортивного инвентаря, производимого в России, следует из проекта стратегии по развитию спортивной промышленности до 2035 года.
Стратегия создана в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева об обеспечении условий для подготовки сборных команд РФ, которое было дано в мае 2017 года.
Согласно документу, предложения о введении обязательной сертификации должны быть представлены во II квартале 2019 года, по маркировке — в IV квартале 2018 года.
Среди мер поддержки российских производителей спортивных товаров и инвентаря в проекте стратегии — субсидированные кредиты производителям спорттоваров, а также ограничения на поставки импортных товаров для государственных нужд.
Стратегией также предлагается разработка плана импортозамещения в спортивной индустрии, продвижение российской продукции с помощью Российского экспортного центра и ряд других мер.
Среди мер поддержки российских производителей спортивных товаров и инвентаря в проекте стратегии — субсидированные кредиты производителям спорттоваров, а также ограничения на поставки импортных товаров для государственных нужд.
Ведомство подчеркивает, что стратегия должна решить задачи российского рынка спорттоваров за счет рыночного механизма.
«Стратегия позволит комплексно решить задачи развития российского рынка спортивных товаров за счет использования рыночных механизмов и мер государственной поддержки. Реализация стратегии призвана обеспечить переход на инновационный путь развития отрасли, в том числе на основе стимулирования конкуренции отечественных производителей», — отмечает Минпромторг.
В результате исполнения стратегии авторы предполагают, что доля российских спортивных товаров на внутреннем рынке к 2025 году может вырасти до 50% с 11%, а доля отрасли в общем объеме ВВП — до 2,5%. В настоящий момент объем рынка спортивной продукции в России оценивается в 534 млрд рублей, доля российских товаров на этом рынке — в 61 млрд рублей.
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