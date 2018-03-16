ВТБ прогнозирует рост доли безналичных расчетов до 40% в 2018 году

Доля безналичных расчетов в российской экономике достигнет по итогам 2018 года 40% против 38% в 2017 году. Такие данные озвучил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек ; его слова приведены в сообщении банка. «По данным ВТБ, увеличение доли безналичных транзакций происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети», — говорится в пресс-релизе. Согласно прогнозу ВТБ, оборот по банковским картам по итогам 2018 года может составить 20-21 трлн руб. Сейчас доля безналичных платежей составляет 38% от общего количества транзакций. В 2017 году она выросла на 6%. В России сейчас действует 259 млн штук банковских карт. В 2018 году банк ожидает роста этого показателя на 9 млн штук.