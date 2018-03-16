Совет директоров банка «Возрождение» возглавил представитель Bonum Capital Мурат Алиев 

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«Избрать председателем совета директоров банка «Возрождение» Алиева Мурата Магомедовича», — говорится в сообщении.
Заседание совета директоров прошло 15 марта. Представитель фонда сказал RNS, что «вхождение представителей Bonum Capital в совет директоров банка „Возрождение“ подтверждает намерение фонда стать его акционером».
Крупнейшим акционером банка «Возрождение» является бывший акционер санируемого ЦБ Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. 6 марта ЦБ направил Ананьеву уже второе предписание, согласно которому он должен снизить долю в капитале банка «Возрождение» до менее чем 10% (сейчас ему через Promvyaz Capital B. V. принадлежит более 50%).