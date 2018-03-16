Совет директоров банка «Возрождение» возглавил представитель Bonum Capital Мурат Алиев 

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«Нафтогаз» пообещал не конфисковывать транзитный газ в счет взыскания $2,56 млрд с «Газпрома»

РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром