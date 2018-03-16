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Совет директоров банка «Возрождение» возглавил представитель Bonum Capital Мурат Алиев
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Совет директоров банка «Возрождение» возглавил представитель Bonum Capital Мурат Алиев 

Rambler News Service 16 марта 2018
Соответствующая информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.
«Избрать председателем совета директоров банка «Возрождение» Алиева Мурата Магомедовича», — говорится в сообщении.
Заседание совета директоров прошло 15 марта. Представитель фонда сказал RNS, что «вхождение представителей Bonum Capital в совет директоров банка „Возрождение“ подтверждает намерение фонда стать его акционером».
Крупнейшим акционером банка «Возрождение» является бывший акционер санируемого ЦБ Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. 6 марта ЦБ направил Ананьеву уже второе предписание, согласно которому он должен снизить долю в капитале банка «Возрождение» до менее чем 10% (сейчас ему через Promvyaz Capital B. V. принадлежит более 50%).
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