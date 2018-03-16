«РуссНефть» Гуцериева страхуется от рисков падения цен на нефть

"РуссНефть" Михаила Гуцериева осенью прошлого года договорилась с ВТБ "Промсвязьбанком" о хеджировании рисков падения цен на нефть. Такие сведения содержатся в отчете компании за 2017 год по стандартам РСБУ, сообщает. «На рынках будет сохраняться высокая волатильность цен на товары, (…) падение цены на нефть ниже 35 долларов может привести к отрицательным финансовым показателям компании», — сказано в документе.

Инструменты хеджирования действуют с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года, расчеты проходят ежемесячно. Пока «РуссНефть» терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли финансовые обязательства.

Однако эти обязательства значительно ниже чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, сказал РБК представитель «РуссНефти».

В годовом отчете «РуссНефти» не сказано, при каком падении цены на нефть и курса рубля компания начнет зарабатывать по опционам. Представитель компании это также не комментирует.

Гуцериев не первый раз хеджирует риски от падения цен на нефть, напоминает издание. В 2015-2016 годах другая его нефтяная компания «Нефтиса»

захеджировала