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«РуссНефть» Гуцериева страхуется от рисков падения цен на нефть
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«РуссНефть» Гуцериева страхуется от рисков падения цен на нефть 

Newsru.com 16 марта 2018
Фото: Newsru.com
"РуссНефть" Михаила Гуцериева осенью прошлого года договорилась с ВТБ и "Промсвязьбанком" о хеджировании рисков падения цен на нефть. Такие сведения содержатся в отчете компании за 2017 год по стандартам РСБУ, сообщает. «На рынках будет сохраняться высокая волатильность цен на товары, (…) падение цены на нефть ниже 35 долларов может привести к отрицательным финансовым показателям компании», — сказано в документе.
Инструменты хеджирования действуют с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года, расчеты проходят ежемесячно. Пока «РуссНефть» терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли финансовые обязательства.
Однако эти обязательства значительно ниже чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, сказал РБК представитель «РуссНефти».
В годовом отчете «РуссНефти» не сказано, при каком падении цены на нефть и курса рубля компания начнет зарабатывать по опционам. Представитель компании это также не комментирует.
Гуцериев не первый раз хеджирует риски от падения цен на нефть, напоминает издание. В 2015-2016 годах другая его нефтяная компания «Нефтиса»
захеджировала
риски падения цен до 85 долларов за баррель на 50 млн баррелей нефти и заработала 700 млн долларов. Опционы «Нефтиса» заключила со "Сбербанком" по совету его главы Германа Грефа, сообщало тогда агентство Reuters.
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