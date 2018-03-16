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Совладельцы Evraz Абрамов и Фролов продали небольшой пакет компании
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Совладельцы Evraz Абрамов и Фролов продали небольшой пакет компании 

Ведомости 16 марта 2018
Гендиректор Evraz Александр Фролов и председатель совета директоров Александр Абрамов продали небольшой пакет акций Evraz. В частности, Фролов продал 53 983 акций, а Абрамов 108 128 акций. Это следует из сообщения компании.
Совокупно Фролов и Абрамов продали акции Evraz примерно на $1,25 млн, уточняет «Интерфакс». Первый в результате сделки получил около $335 000, второй — $670 000, добавляет агентство. Доля Фролова в компании — 10,53%, Абрамова — 21,09%.
Ранее стало известно, что фонд Invest AG (управляет деньгами Абрамова и Фролова) инвестирует в производителя фруктовых батончиков Bite. Точная сумма сделки не называлась. Однако речь может идти о нескольких миллионах долларов, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.
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