Совладельцы Evraz Абрамов и Фролов продали небольшой пакет компании

Совокупно Фролов и Абрамов продали акции Evraz примерно на $1,25 млн, уточняет «Интерфакс» . Первый в результате сделки получил около $335 000, второй — $670 000, добавляет агентство. Доля Фролова в компании — 10,53%, Абрамова — 21,09%.

Ранее стало известно, что фонд Invest AG (управляет деньгами Абрамова и Фролова) инвестирует в производителя фруктовых батончиков Bite. Точная сумма сделки не называлась. Однако речь может идти о нескольких миллионах долларов, говорил человек, близкий к одной из сторон сделки.