Калининградский комбинат проведет пять аукционов по продаже янтаря

Фото: Калининградский янтарный комбинат

В 2018 году Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех ) планирует организовать пять аукционов по продаже янтаря. В частности, в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum состоится аукцион по продаже крупных камней весом свыше одного килограмма.

Первый в этом году аукцион для переработчиков янтаря уже состоялся в марте, следующие пройдут в апреле, августе и ноябре 2018 года. Всего предприятие планирует реализовать от 30 до 45 тонн янтаря-сырца.

«Комбинат готов поставлять камень на рынок в объемах, достаточных, чтобы в полном объеме удовлетворить существующий спрос. Наоборот, активность покупателей сейчас невысокая, что, вероятно, обусловлено тем, что у янтарщиков камень есть в достаточном количестве и, возможно, они покупают сырье у нелегальных поставщиков», — прокомментировал гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин

Напомним, что в прошлом году комбинат провел четыре открытых аукциона, на которых было реализовано янтаря на сумму свыше 223 млн рублей. Помимо открытых аукционов, Янтарный комбинат реализовал 170 тонн янтаря через биржевые торги на электронной торговой площадке АО «Биржа „Санкт-Петербург“

Литвы. Кроме того, в 2017 году Калининградский янтарный комбинат начал осуществлять прямые экспортные поставки минерала. Первый такой контракт предприятие заключило в начале прошлого года с китайской компанией JYJT. Контракт предполагает поставку янтаря партиями общим объемом 680 тонн в течение трех лет. Выручка в 2017 году по данному контракту составила 2,4 млрд рублей. Кроме этого, экспортные контракты были заключены с рядом компаний из Латвии

Как отметили в пресс-службе предприятия, по итогам прошлого года добыча и производство товарного янтаря увеличилось в 1,5 раза. Всего в 2017 году было добыто 453 тонны янтаря. Таким образом, исторический рекорд 40-летней давности добычи на Приморском карьере превышен на 30%.

По итогам 2017 года всего было реализовано 544 тонны янтаря. Для сравнения в 2016 году — 130 тонн, а в 2015 — 310 тонн. Общая выручка от реализации янтаря в 2017 году составила 3 млрд 845 млн рублей, годом ранее — 1 млрд 19 млн рублей, а в 2015 — 1 млрд 87 млн рублей.