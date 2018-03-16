РАД: 100% пакет акций Московского научно-исследовательского центра был продан на торгах физлицу

Российский аукционный дом (РАД) провел по голландской схеме, на понижение, торги по продаже 100% пакета акций АО «Московский научно-исследовательский центр». Лот был продан физическому лицу за 105,45 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе РАД.

«На продажу был выставлен 100% пакет акций АО «Московский научно-исследовательский центр» из прогнозного плана приватизации на 2017-2019 гг. Торги проходили по голландской схеме, на понижение, с минимальной ценой — 70,45 млн руб. Возможность купить актив по минимальной цене привлекла на торги девять претендентов. В ходе аукциона участники совершили 350 шагов на повышение. Таким образом, итоговая цена продажи составила 105,45 млн руб. Покупатель — физическое лицо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торги проводились по поручению Росимущества . Актив находился в продаже с 2014 г.

На момент продажи основным видом деятельности акционерного общества была сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Обществу принадлежит часть административного здания, площадью 1,8 тыс. кв. м, в районе станции метро «Белорусская» в Электрическом пер., 3/10.