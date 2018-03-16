Банк «Ренессанс Кредит» открыл офис в Казани 

Банк «Ренессанс Кредит» открыл отделение в Казани, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый кредитно-кассовый офис «Казань Амирхана» расположен по адресу: г. Казань, просп. Ф. Амирхана, д. 18/41.
Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка: можно оформить кредит наличными, кредитную или дебетовую карту, открыть вклад, а также получить помощь в решении сервисных вопросов.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 17:00.
На текущий момент банк представлен 146 отделениями в 62 регионах России. В Татарстане функционируют пять офисов, в том числе один мини-формата. В Казани работают три отделения.