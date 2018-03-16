Банк «Ренессанс Кредит» открыл офис в Казани

Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка: можно оформить кредит наличными, кредитную или дебетовую карту, открыть вклад, а также получить помощь в решении сервисных вопросов.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 17:00.