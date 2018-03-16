Конец вечеринки: банки Латвии — на грани коллапса, но не хотят обслуживать русских

Риски латвийской банковской системы растут, и многие россияне вынуждены выводить деньги из этой прибалтийской страны. Вслед за падением одного из крупнейших банков Латвии ABLV растет беспокойство в отношении Rietumu. Это банк, как и ABVL отказался от расчетных операциях в долларах для нерезидентов и перешел на евро. Правление банка Rietumu в силу обстоятельств, сложившихся в банковской сфере Латвии, приняло решение о том, что впредь базовой валютой обслуживания расчетного счета является евро, сообщает пресс-служба Rietumu banka. Клиентам предложено перевести свои долларовые средства в евро и использовать их для платежей. Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически. «Входящие платежи в долларах были закрыты для нерезидентов полгода назад», — говорит один из клиентов банка. Другой утверждает, что решение касается всех клиентов — и физлиц и корпоративных, таким образом банк хочет обезопасить себя.

ABVL и Rietumu долгое время делали ставку на привлечение клиентской базы из СНГ и прежде всего России . Латвийские банкирвы устраивали для русских роскошные вечеринки, помогали открывать офшорные компании, рассказывает источник Forbes . Основатель Whitestone capital Александр Просвиряков вспоминает о былой толерантности латвийских банков к обслуживанию «труднообъяснимых» транзакций нерезидентов. «За пару сотен евро практически любая оффшорная компания могла открыть счет в латвийском банке без необходимости общения с сотрудником банка», — рассказывает Просвиряков. Однако требования сильно ужесточились. По словам руководителя отдела международного налогового планирования «Инфинити Групп» Марии Джус, латвийские банки отказались от работы с классическими офшорными компаниями и открывали счета только компаниям из юрисдикций, где есть законодательные требования по отчетности, и требовали подтверждения реальности офшорного бизнеса (наличие офиса, сотрудников).

Лихорадит не только крупнейшие латвийские банки, мечтавшие походить на швейцарские, но и Центробанк . В конце февраля последовал арест главы Центробанка Латвии Илмара Римшевича , которого подозревают в вымогательстве получении взятки, сам он это опровергает. Глава Банка Латвии уже заявил, что подавать в отставку не намерен — однако на время расследования он официально отстранен. Выплаты Римшевичу якобы мог делать российский банкир совладелец российского Вятка-банка (переименован в Norvik) Григорий Гусельников . В интервью агентству Associated Press , Гусельников рассказал, что с 2015 года Римшевич регулярно через посредников требовал у него взятки и угрожал «вытеснить с рынка».

Бегство вкладчиков

Начало проблемам банковской системы в этом году положил февральский доклад финансовой разведки США об отмывании денег и коррупционной деятельности в банковской системе Латвии, где обнаружили расчетные операции связанные с Северной Кореей , которые шли через банк ABLV. Доклад Финразведки США спровоцировал набег вкладчиков на прибалтийские банки: из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik banka — не менее 43 млн евро. Также заметное сокращение депозитной базы произошло в Rietumu, за прошлый год банк стал лидером по оттоку депозитов. ABLV будет ликвидирован, а его вкладчики получат страховку в сумме до 100 000 евро. «Cамый популярный и динамично развивающийся банк страны принудительно ликвидируется без судебных решений. Причем жестче, чем в ходе прошлой кампании по борьбе с „отмыванием“ в 2016 году, когда были закрыты Latvijas Krājbanka и Trasta komercbanka. После нее работа всех банков с клиентами — нерезидентами Латвии была резко затруднена», — отмечает управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович

Джус говорит, что последствия будут очень серьезными, в Латвии готовятся законопроекты, которые направлены на сокращение доли нерезидентов в латвийских банках. «Остается надеяться, что участь банка ABLV не затронет остальные банки Латвии», — говорит Джус. Помимо упомянутых банков, еще ряд кредитных организаций работают с нерезидентами — Expobank Игоря Кима , Rigensis bank группы ICT Holding Александра Несиса , бывший банк Аркадия Бориса Ротенбергов Meridian Trade Bank, бывший банк Андрея Вдовина Signet Bank (ранее M2M Latvia), BlueOrange Bank, Baltic International Bank, Regional investment bank, LPB и PrivatBank Latvia. По словам сотрудника одного из латвийских банков, пока платежи с долларами для нерезидентов эти банки не отключали.

Многие банки в последние годы так или иначе попадались на рискованных операциях с деньгами нерезидентов: операции в интересах Северной кореи, молдавские схемы, коррупционные операции стран Средней Азии. После скандала с ABLV некоторые банки начали предпринимать заградительные меры для клиентов нерезидентов — Rigensis Bank рассматривает документы для открытия счета за 20 000 евро. В Латвии готовится законопроект о запрете работы с компаниями неспособными подтвердить наличие сотрудников и реального бизнеса в другой стране.

Последние скандалы, судя по всему, окончательно положат конец массовым банковским операциям россиян в Латвии. Министр финансов Латвии Дана Райзниеце-Озолой говорит, что десятке банков работающим с нерезидентами придется менять свои бизнес-модели. На начало 2017 года депозиты резидентов в латвийских банках составили 12,2 млрд евро (57%), а депозиты нерезидентов — 9,2 млрд евро. Просвиряков говорит, что банковский сектор Латвии находится в стагнации с 2008 года, активы всех банков страны (включая иностранные) продолжат падение, на конец 2017 года они составляли 28 млрд евро. Это меньше, чем активы второго частного банка в России — Московского кредитного банка

Второе гражданство

Окончательно сокрушить латвийские банки может решение о введении санкций со стороны американских властей на обслуживание операций в долларах США. Просвиряков считает, что обслуживание сомнительных операций, недостаточный размер собственного капитала, большая зависимость от пассивов нерезидентов, разоблачение схем коррупционного покровительства со стороны регулятора — все это не дает возможности гарантировать жизнеспособность латвийским банкам. «Появляются сообщения о том, что крупные международные банки начинают отказывать латвийским банкам в проведении долларовых платежей. В ближайшее время мы увидим отток средств клиентов— нерезидентов из латвийских банков, что может стать триггером к коллапсу наиболее слабых игроков», — говорит Просвиряков. По последним данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, лидером по оттоку депозитов стали три банка — Rietumu, ABLV, Regional investment bank.

Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш говорит, что плана закрытия тех или иных банков нет. «Самоочистку латвийского финансового сектора, нужно продолжать в таком же динамичном темпе. Тут нет других возможностей, если хотим создать хорошую репутацию для финансового сектора нашей страны и обеспечить отсутствие нарушений в сфере легализации средств, полученных преступным путем (AML)», — сказал изданию delfi.lv Путниньш. По его словам, допустимый объем бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках — около 5%,.

К чему приведет дальнейшие закручивание гаек для россиян в Прибалтике? По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, глобальная система офшорных счетов останется доступна только для лиц, которые успели сменить налоговое резиденство. «Этим объясняется сумасшедший спрос на второе гражданство. Растет количество российских бизнесменов со вторым гражданством, которые хотят снять возможные риски запрета операций с долларов и евро со своими западными партнерами. Это исключает риски геополитики», — объясняет Захаров.

И процесс уже начался. За последний год стало известно о массовом интересе бизнесменов из России ко второму гражданству. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что гражданство Кипра получили миллиардер Олег Дерипаска . В списке натурализованных граждан Мальты , получивших паспорта в 2016 году, обнаружились имена десятков российских бизнесменов, включая основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Group Бориса Минца и членов его семьи, а также совладельца ICT Holding Александра Несиса.

Олег Дерипаска Рейтинг Forbes: №23 Состояние: $5100млн

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Александр Несис Рейтинг Forbes: №42 Состояние: $2400млн

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