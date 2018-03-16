ВВП Молдавии вырос в 2017 году на 4,5%

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». ВВП Молдавии вырос в 2017 г. на 4,5%, сообщает министерство экономики и инфраструктуры Молдавии. В 2016 г. ВВП Молдавии увеличился на 4,1%. Объем ВВП составил в денежном выражении 150,369 млрд леев ($8,845 млрд).

ВВП увеличился, в основном, за счет роста потребления домашних хозяйств (+ 4,9% до 85,8% от объема ВВП), а также за счет накопления основного капитала (+ 5,3% до 21,9% от объема ВВП). Показатель ВВП подпорчен отрицательным торговым балансом — 42,292 млрд леев. Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии отмечает, что лей продолжает укрепляться по отношению к доллару США. С начала года лей подорожал к доллару на 2,2% — с 17,1 до 16,72 лея. Основные факторы, которые определили подобную динамику, заключаются в «массивных поступлениях валюты за счет экспорта, денежных переводов из-за рубежа, а также инвестиций». Между тем валютные резервы Нацбанка Молдавии составили к концу января $2,9 млрд, увеличившись за месяц на 3,6%. ∎Общая сумма государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством, на конец января 2018 г. составила 51,8 млрд леев, что на 1,4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года∎, — отмечает министерство экономики страны. При этом внутренний госдолг увеличился на 5,9%, а внешний (в долларовом эквиваленте) — на 17,6%. Укрепление национальной валюты привело к сокращению объема государственного долга в леевом выражении на 1,9%. «Степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается крайне высокой», — заключает министерство.