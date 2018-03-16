Центробанку рекомендовали снизить ключевую ставку 

«Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, — приводит его слова РИА Новости. — Настрой рынка на снижение ставки». Заседании совета директоров ЦБ состоится 23 марта.
Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. Девятого февраля регулятор снизил ее с 7,75%.
Как сообщал «ФедералПресс» на этой неделе Центробанк планирует внести около 113 млрд рублей в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов. Деньги будут внесены взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.