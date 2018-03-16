Ещё
Центробанку рекомендовали снизить ключевую ставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанку рекомендовали снизить ключевую ставку 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, — приводит его слова РИА Новости. — Настрой рынка на снижение ставки». Заседании совета директоров ЦБ состоится 23 марта.
Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. Девятого февраля регулятор снизил ее с 7,75%.
Как сообщал «ФедералПресс» на этой неделе Центробанк планирует внести около 113 млрд рублей в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов. Деньги будут внесены взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Миллер рассказал, когда будут расторгнуты газовые контракты с Украиной Google запретит рекламу криптовалют СМИ опубликовали завещание основателя IKEA
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ297
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Украина пожаловалась в ООН165
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение