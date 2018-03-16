Дальневосточный Банк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Дальневосточный Банк снизил процентные ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

До 11,5% годовых снижены кредиты по программам «На развитие бизнеса», «Бизнес-ипотека» и «Бизнес-актив», ранее по этим программам ставки начинались от 12% годовых. По программе «Бизнес-авто» ставка также снижена на 0,5 процентного пункта — до12,5% годовых.

Финансирование по всем программам можно получить в пределах 30 млн рублей, на срок от трех до семи лет в зависимости от цели кредитования.

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