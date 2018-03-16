Определена стоимость «детской корзины» в Нижнем Новгороде

Средняя стоимость условной «детской корзины» для младенцев в Нижнем Новгороде составила 27,2 тыс. руб. Стоимость «корзины» для дошкольников чуть выше — 23,6 тыс. руб. Собрать школьниц и школьников можно за 15,5 тыс. руб.

В целом по России средняя стоимость «детской корзины», рассчитанной для детей разного пола и возраста, составила 28,9 тыс. для новорожденных девочек и 28,8 тыс. руб. для мальчиков. Стоимость «корзины» для дошкольников чуть ниже — 25,1 тыс. руб. (девочки) и 25 тыс. руб. (мальчики). Собрать школьниц и школьников можно за 17 тыс. руб. и 16,9 тыс. руб. соответственно.

В разрезе городов максимальная стоимость «корзины» для младенцев зафиксирована в Москве (в среднем 38,5 тыс. руб.), Краснодаре (33,2 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (33 тыс. руб.), а минимальная — в Омске (20,4 тыс. руб.). Самые дорогие «корзины» для дошкольников также можно собрать в Москве (32,7 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (27,1 тыс. руб.) и Воронеже (26,8 тыс. руб.). Бюджетные «дошкольные» варианты доступны в Омске (18,1 тыс. руб.) и Саратове (17,3 тыс. руб.). В разрезе городов с самыми дорогими «корзинами» для школьников лидируют Москва (22,3 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (18,2 тыс. руб.) и Екатеринбург (18 тыс. руб.), а замыкают рейтинг Саратов (12,2 тыс. руб.) и Ульяновск (11,7 тыс. руб.).

Товары для детей подешевели: в феврале 2018 года средняя стоимость вещей в категории «Детская одежда и обувь» на Avito составила 940 рублей — на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее всего подешевели вещи для девочек: трикотаж (-37,4%), а также комбинезоны и боди (-35,5%). Среди одежды для мальчиков наиболее заметно упали в цене брюки (-30,6%), при этом трикотаж и комбинезоны, а также шапки и варежки, напротив, стали дороже (соответствующие категории одежды для девочек не подорожали). В целом бюджет на обновление гардероба девочки составит в среднем 6,9 тыс. руб. Комплект одежды для мальчика чуть дешевле — 6,7 тыс. руб.

Самыми дорогими предметами детского гардероба, как и годом ранее, стала верхняя одежда. Приобрести куртку или пальто для девочки можно в среднем за 1,4 тыс. руб., для мальчика — за 1,3 тыс. руб. Чуть меньше стоят комбинезоны и зимние аксессуары для мальчиков (около 1 тыс. руб.) и платья и юбки для девочек (900 руб.). Интересно, что шапки, варежки и шарфы для мальчиков почти вдвое дороже аналогичных товаров для девочек, в то время как разница в цене на обувь минимальна.

В разрезе городов максимальная стоимость верхней одежды для девочек отмечена в Ростове-на-Дону (2,4 тыс. руб.), для мальчиков — в Челябинске (2,8 тыс. руб.). Наиболее дорогая обувь продается в Казани (для мальчиков, 1,2 тыс. руб.) и Москве (для девочек, 1,1 тыс. руб.). Столица лидирует также по стоимости мальчиковых комбинезонов и боди: она составляет 3,1 тыс. руб. При этом аналогичные товары для девочек по максимальной стоимости представлены в Ростове-на-Дону (1,2 тыс. руб.).

Несмотря на максимальную среди всех товаров категории цену, верхняя одежда остается наиболее востребованной у пользователей Avito по всей России: на нее приходится около трети запросов контактных данных продавцов. Чуть менее популярны обувь, платья и юбки и трикотажные вещи.

В категории «Товары для детей и игрушки» лидерами спроса стали детские коляски (26,9%) и игрушки (26,6%). Доля детской мебели составила 19%. Наименее востребованы товары для купания и школы.

Самыми дорогими товарами в этой категории остаются коляски, несмотря на то, что за год их стоимость снизилась на 3,8% — до 6,6 тыс. руб. Детская мебель подешевела на 10,5%, до 5,2 тыс. руб., а автомобильные кресла — на 7,6%, до 4,4 тыс. руб. Сильнее всего потеряли в цене постельные принадлежности (-19,6%), прибавили — товары для школы (+19,2%). Также в число подорожавших товаров вошли велосипеды и самокаты (+7,9%), игрушки (+1,4%) и товары для купания (+3,8%).