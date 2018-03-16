Валютные резервы САР Аомэнь составили 161,6 млрд аомэньских патак

Аомэнь, 16 марта / Синьхуа / — По состоянию на конец февраля этого года объем валютных резервов САР Аомэнь составил 161,6 млрд аомэньских патак /20,05 млрд долл. США /, сократившись на 1 процент по сравнению с январским показателем, составившим 163,2 млрд аомэньских патак /20,26 млрд долл. США/. Об этом сообщили на днях в Финансовом управлении САР Аомэнь.

Согласно статистике, в феврале 2018 года взвешенный торговый индекс аомэньской патаки составил 100,7, снизившись на 1,31 и 8,25 пункта по сравнению с январем с.г. и с февралем прошлого года соответственно. -0-