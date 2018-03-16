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Валютные резервы САР Аомэнь составили 161,6 млрд аомэньских патак
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Валютные резервы САР Аомэнь составили 161,6 млрд аомэньских патак 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Аомэнь, 16 марта /Синьхуа/ — По состоянию на конец февраля этого года объем валютных резервов САР Аомэнь составил 161,6 млрд аомэньских патак /20,05 млрд долл. США/, сократившись на 1 процент по сравнению с январским показателем, составившим 163,2 млрд аомэньских патак /20,26 млрд долл. США/. Об этом сообщили на днях в Финансовом управлении САР Аомэнь.
Согласно статистике, в феврале 2018 года взвешенный торговый индекс аомэньской патаки составил 100,7, снизившись на 1,31 и 8,25 пункта по сравнению с январем с.г. и с февралем прошлого года соответственно. -0-
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