За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней

Пекин, 16 марта / Синьхуа / — За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE составил 108,82 млрд юаней /17,2 млрд долл. США /, увеличившись на 7,5 процента в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в четверг компанией ZTE годовом отчете.

Как отмечается в докладе, объем вложений ZTE в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы /НИОКР/ по итогам 2017 года достиг 12,96 млрд юаней, что занимает 11,9 проц. от доходов от основной деятельности предприятия.

По состоянию на конец 2017 года в компании ZTE насчитывалось около 28,9 тыс. занимающихся НИОКР сотрудников, которые составили почти 40 проц. от общего числа сотрудников.

К настоящему времени компания ZTE создала центры R&D в Китае , США, Швеции , Франции, Японии Канаде , а также более 10 совместных инновационных центров с глобальными операторами.

Рост доходов, указывается в докладе ZTE, объясняется такими причинами, как продолжительные инвестиции глобальных операторов в телекоммуникационную сеть и растущие зарубежные рынки мобильных телефонов. -0-