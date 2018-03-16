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За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100  млрд юаней
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За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100  млрд юаней 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE составил 108,82 млрд юаней /17,2 млрд долл. США/, увеличившись на 7,5 процента в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в четверг компанией ZTE годовом отчете.
Как отмечается в докладе, объем вложений ZTE в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы /НИОКР/ по итогам 2017 года достиг 12,96 млрд юаней, что занимает 11,9 проц. от доходов от основной деятельности предприятия.
По состоянию на конец 2017 года в компании ZTE насчитывалось около 28,9 тыс. занимающихся НИОКР сотрудников, которые составили почти 40 проц. от общего числа сотрудников.
К настоящему времени компания ZTE создала центры R&D в Китае, США, Швеции, Франции, Японии и Канаде, а также более 10 совместных инновационных центров с глобальными операторами.
Рост доходов, указывается в докладе ZTE, объясняется такими причинами, как продолжительные инвестиции глобальных операторов в телекоммуникационную сеть и растущие зарубежные рынки мобильных телефонов. -0-
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