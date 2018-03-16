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Суммарный объем добычи нефти на нефтегазовом месторождении «Инмайли» превысил 10  млн тонн
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Суммарный объем добычи нефти на нефтегазовом месторождении «Инмайли» превысил 10  млн тонн 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Урумчи, 16 марта /Синьхуа/ — Суммарный объем добычи нефти и природного газа на нефтегазовом месторождении «Инмайли», которое находится на севере Таримской впадины /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/, превысил 10 млн тонн и 24,54 млрд кубометров соответственно. Об этом сообщили в компании «Таримские нефтепромыслы», которая входит в состав Китайской национальной нефтегазовой корпорации /CNPC/.
Месторождение «Инмайли» принадлежит «Таримским нефтепромыслам».
По словам замначальника комплексного отдела производственного участка месторождения «Инмайли» Чжан Цяо, по состоянию на сегодняшний день суммарный объем добычи нефти на месторождении «Инмайли» составляет примерно 7,9 проц. от суммарного объема добычи нефти «Таримских нефтепромыслов». -0-
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