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Бизнес Порошенко ушел из Липецка в Китай, Сингапур, Катар
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Бизнес Порошенко ушел из Липецка в Китай, Сингапур, Катар 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на официальном ресурсе компании ПАО «Винницкий молокозавод „Рошен“.
Экспортные поставки будут осуществляться еще в пять стран — Сингапур, Новую Зеландию, Данию, Китай и Катар.
Как сообщается, в течение 2016-2017 годов продукция экспортировалась в 45 стран мира. Винницкий молокозавод отправил на экспорт 12,9 тысяч тонн продукции. Общее количество изготовленной продукции составляет 35,6 тысяч тонн сообщает Агропортал.
В январе руководство Roshen объявило о прекращении работы на территории России по экономическим и политическим причинам. Речь идет о Липецкой фабрике Roshen.
Вячеслав Москалевский, который управляет кондитерской корпорацией президента Украины более 20 лет, категорически не согласен продавать производственные мощности на территории России менее чем за $200 млн По его словам, заменить российский рынок сбыта, который давал $480 млн, будет непросто.
Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, конечным бенефициаром которой является президент Украины Петр Порошенко. Все попытки президента исполнить предвыборные обещания продать компанию увенчались провалом. Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust.
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