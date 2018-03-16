Президент РФ поручил принять план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП 

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте», — говорится в документе.
Ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 15 июля 2018 года.