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ЕК временно приостановила рассмотрение сделки по слиянию Linde и Praxair
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ЕК временно приостановила рассмотрение сделки по слиянию Linde и Praxair 

Прайм 16 марта 2018
Еврокомиссия (ЕК) временно приостановила рассмотрение сделки по слиянию немецкой компании Linde AG с американской Praxair Inc. до предоставления запрошенных регулятором документов, говорится в сообщении Linde.
"Linde AG была проинформирована о решении ЕК приостановить рассмотрение сделки по слиянию Linde и Praxair", — сообщила компания. Рассмотрение сделки было приостановлено 24 февраля, добавляется в сообщении.
Рассмотрение приостановлено до предоставления компаниями информации по запросу ЕК. Компания при этом отмечает, что такие решения регулятора нередки при сложных процедурах рассмотрения. Linde ожидает, что приостановка будет завершена на следующей неделе и обзор сделки будет продолжен. Партнеры по-прежнему ожидают, что слияние завершится во втором полугодии 2018 года.
В середине февраля Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния, отмечая, что сделка может сократить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших, работающих по всему миру по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.
В ноябре прошлого года стало известно, что владельцы 90% акций Linde одобрили сделку слияния с Praxair. В результате этого, как отмечалось, Linde имеет право инициировать процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров. Однако тогда такого решения еще не было принято.
В июне 2017 года Linde и Praxair заявили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.
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