Инфляция в феврале 2018 года в Москве составила 0,2%

Инфляция в Москве в феврале 2018 года составила 0,2%, а с начала года цены выросли на 0,5%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,2%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,2%, платные услуги — на 0,1%», — отмечается в сообщении.

При этом по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 0,5%, в том числе на продовольственные товары — на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,6%. Платные услуги подорожали на 0,1%.