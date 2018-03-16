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Инфляция в феврале 2018 года в Москве составила 0,2%
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Инфляция в феврале 2018 года в Москве составила 0,2% 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Инфляция в Москве в феврале 2018 года составила 0,2%, а с начала года цены выросли на 0,5%, сообщается на сайте Мосгорстата.
«В феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,2%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,2%, платные услуги — на 0,1%», — отмечается в сообщении.
При этом по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 0,5%, в том числе на продовольственные товары — на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,6%. Платные услуги подорожали на 0,1%.
Согласно данным Росстата, в феврале 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года — 100,5% (в феврале 2017 года — 100,2%, с начала года — 100,8%).
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