ФБК вскрыл картельный сговор в аукционах на сумму около 3,5 млрд рублей

Топовые сговоры

Тендеры шли на поставку медицинских товаров по всей Сибири. По данным ФБК, сговор был в аукционах на общую сумму 3,45 млрд рублей.

«Сколько из этих аукционов вошло в материалы дела, мы пока не знаем, так как знакомиться с делами будем позже. Но уже ясно, что эти дела будут большие и важные для рынка госзакупок: в качестве ответчиков на данный момент проходят аж девять компаний: ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «Медицинские системы», ООО «Новомед», ООО «Фарминтер», ООО «Легион Новосибирск», ООО «Инфомед», ООО «ЦРМ Сибири» и ООО «Современные технологии и производство», — сообщают борцы с коррупцией.

Они отмечают, что компании-ответчики входят в ТОП-100 поставщиков рынка госзаказа медицинских изделий по версии известного медицинского сетевого издания.

«Компании-нарушители действовали по «классической» схеме для картелей: делали два-три минимальных шага при снижении цены, создавая видимость конкурентной борьбы. При этом победитель был уже заранее определен. В результате фирмы брали госконтракты на десятки и даже сотни миллионов рублей по ценам, далеким от рыночных», — говорится в материале ФБК.

Напомним, что в июле 2017 года ФАС России сообщила о возбуждении дела по подозрению в картельном сговоре в отношении пяти крупных медицинских компаний, действующих в сфере госзакупок. Фигурантами дела стали «Инвамед», «Медпролайф», «Медторг», «Микромед» и «Проммедзакупки».