«Сибирский банк реконструкции и развития» признали банкротом

— Обязательства СБРР перед клиентами составляют 3,377 миллионов рублей, что существенно превышает его активы в размере 2,636 миллионов рублей, — говорится в исковом заявлении Центробанка.

Арбитражный суд удовлетворил требования Центробанка и официально признал «Сибирский банк реконструкции и развития» банкротом. В ближайшие дни в отношении СБРР будет открыто конкурсное производство.

Проблемы у банка начались еще в первых числах февраля этого года. Сначала у СБРР отозвали лицензию, а через несколько дней следователи возбуждили уголовное дело о хищении из кассы крупной суммы денег. Преступники украли более 500 миллионов рублей.

Вкладчики, среди которых были самые разные люди — от пенсионеров до сотрудников нефтяных компаний и препдринимателей, хранили на счетах в СБРР крупные суммы денег. В конце февраля сотрудники СБРР обвинили новое руководство в невыплате зарплаты и подали соответствующее заявление в инспекцию по охране труда Тюменской области.