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«Сибирский банк реконструкции и развития» признали банкротом
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«Сибирский банк реконструкции и развития» признали банкротом 

72.ru 16 марта 2018
Фото: 72.ru
Решение о банкротстве «Сибирского банка реконструкции и развития» было принято накануне, 15 марта, во время заседания Арбитражного суда Тюменской области. Процедуру инициировал Центробанк РФ.
— Обязательства СБРР перед клиентами составляют 3,377 миллионов рублей, что существенно превышает его активы в размере 2,636 миллионов рублей, — говорится в исковом заявлении Центробанка.
Арбитражный суд удовлетворил требования Центробанка и официально признал «Сибирский банк реконструкции и развития» банкротом. В ближайшие дни в отношении СБРР будет открыто конкурсное производство.
Проблемы у банка начались еще в первых числах февраля этого года. Сначала у СБРР отозвали лицензию, а через несколько дней следователи возбуждили уголовное дело о хищении из кассы крупной суммы денег. Преступники украли более 500 миллионов рублей.
Вкладчики, среди которых были самые разные люди — от пенсионеров до сотрудников нефтяных компаний и препдринимателей, хранили на счетах в СБРР крупные суммы денег. В конце февраля сотрудники СБРР обвинили новое руководство в невыплате зарплаты и подали соответствующее заявление в инспекцию по охране труда Тюменской области.
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